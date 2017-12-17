Колпакова: можно сбросить пару килограммов к Новому году без жесткой диеты

В воздухе витает запах оливье и жареного гуся, а значит, приближаются новогодние чудеса. Тем, кто очень хочет за две недели уходящего года похудеть, диетолог Анастасия Колпакова дала несколько советов.

"Существует вообще безопасная скорость снижения веса: в месяц – это 4-5 килограммов. Любая девушка или мужчина, которые задаются целью снизить вес, должны понимать, что быстрого снижения веса не происходит, особенно за счет жировой массы. Например, чтобы сжечь килограмм жира, нужно потратить 9 тысяч калорий. На это двух недель не будет достаточно. Но привести себя в форму, немножко подтянуться, сбросить 2-3 килограмма – реально, но не должно быть ни жесткой диеты, ни голодовки, ни разгрузочных дней, только правильное питание", — Sputnik Колпакова.

От каких блюд на новогоднем столе лучше отказаться, если домочадцы следят за своей фигурой, узнайте в аудиофайле.