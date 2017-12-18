Худякова: недопустимо использовать пиротехнику в школах

О том, какую работу сотрудники правоохранительных органов проводят с детьми и продавцами пиротехнических изделий, на радио Sputnik Абхазия рассказала старший инспектор УОБ МВД Абхазии Алина Худякова.

"В преддверии зимних каникул и новогодних праздников Управление общественной безопасности МВД совместно с подразделением по делам несовершеннолетних, общественной безопасности УВД по городу Сухум провели профилактические мероприятия на центральном рынке столицы. Также сотрудниками милиции проводятся воспитательные мероприятия с учащимися школ. Детям разъясняли правила безопасности обращения с пиротехникой, ознакомили с отличительными признаками некачественных пиротехнических изделий. Мы говорим о недопущении использования пиротехники в зданиях и на территории школ", — сообщила Алина Худякова.

Старший инспектор УОБ МВД Абхазии также положительно оценила работу милиции в этом направлении, так как случаев неаккуратного обращения с пиротехническими изделиями в течение двух последних лет зафиксировано не было.