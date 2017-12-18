Егорченков: все хотят присвоить себе победу над терроризмом в Сирии

По словам эксперта, в рамках политического и медийного процесса все хотят получить свой кусочек славы от победы над ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

"На следующий день после приезда Путина в Хмеймим, в Багдаде прошел военный парад, посвященный победе над ИГИЛ. Там американские танки проехали по центральной площади. В Европе заговорили о своей победе. Трамп заявил, что США победили и в Ираке и Сирии", — сказал Дмитрий Егорченков радио Sputnik.

Политолог отметил, что люди, не причастные к военным действиям, начинают спекулировать на этой теме.

По поводу вывода Егорченков сказал, что Россия выводит избыточные силы, но не бросает Асада.

По его словам, часть боевиков ушли в легальную оппозицию, другие разбежались и попали в Ирак, в Ливию и другие страны.