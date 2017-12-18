Бышок: контакты спецслужб США и России не прерывались

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik высказал мнение, что контакты спецслужб России и США не прекращались, несмотря на сложности в двусторонних отношениях России и США.

Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать террористов, планировавших теракт в Петербурге.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в Санкт-Петербурге теракт, который был спланирован сторонниками "Исламского государства"* на 16 декабря "в одном из культовых учреждений". Позже стало известно, что целью атаки должен был стать Казанский собор. Кроме того, в этот день боевики хотели взорвать самодельные бомбы в местах массового скопления людей.

В результате спецоперации российские силовики задержали семь членов ячейки, у которых изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, сообщает РИА Новости.

"Эти контакты по линии спецслужб особо не прерывались, независимо от того, какая политическая линия идет между нашими странами. Что касается этого случая — предотвращения теракта, — то такая публичность в обмене любезностями может быть связана с тем, что это именно тот вопрос, из которого даже самые русофобские русофобы не станут делать очередной скандал. Обратное было бы совсем аморально. Все, что связано с борьбой с терроризмом – это, как мне кажется, тот небольшой островок политики, где все сходятся на том что – давайте дружить!", — сказал Станислав Бышок в интервью радио Sputnik.



