19:11 19 Декабря 2017
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Тимур Дзыба
© Sputnik.

Дзыба: чтобы обезопасить ислам от экстремизма, его нужно изучать

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С чем связана зародившаяся в последние годы настороженность по отношению к исламу среди представителей других религий, как обезопаситься от разного рода интерпретаций на тему религии, на радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба.

"Великие гуманистические идеи ислама находятся внутри человека, как носители религии, они находятся в Коране, в мечетях. Поэтому, чтобы узнать об исламе, надо прийти, надо читать, надо работать. А то, что мы видим сейчас, некоторые события, связанные с исламом, деяния некоторых представителей, которые они связывают с исламом, к сожалению вызывают настороженность среди людей не только в Абхазии, но и во всем мире. Но при этом, когда произошли теракты в 2001 году в США, американцы массово стали идти в библиотеки, стали открывать интернет, интересоваться, почему такие события происходят, с чем это связано. И ожидался негатив от того, что они увидят и услышат, но произошло обратное. Люди стали изучать истину ислама, и 35 тысяч человек приняли ислам. Это говорит о том, что не всегда тот негатив, что мы видим, соответствует тому, к чему призывает нас ислам", — сказал Тимур Дзыба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

Тимур  Дзыба считает, что обезопаситься от разного рода интерпретаций на тему религии, от неправильного ее понимания,  поможет изучение религии. 

14 декабря состоялся Съезд мусульман Абхазии, на котором новым председателем Единого духовного управления мусульман Абхазии был избран Тимур Дзыба, который сменил на этом посту Салиха Кварацхелия. 





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