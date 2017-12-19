Тарба: инвестпроекты развивают инфраструктуру

"Есть рабочая группа по отбору инвестиционных проектов для предоставления мер государственной поддержки в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Там предусмотрено четыре больших направления поддержки. Это бюджетные инвестиции в основной капитал предприятий, которое пока, к сожалению, не востребовано, ни одной заявки не поступило. Второе, более популярное – это бюджетные инвестиции в инфраструктуру. В этом случае инвестиционный проект, который сегодня реализуется, подает заявку в министерство экономики с просьбой профинансировать работы по проведению энергетической инфраструктуры, то есть сетей канализации, водопровода или дорожного полотна. По этой программе поступило уже пять заявок, четыре из которых удовлетворены. И в следующем году будут проводиться работы по этим трем направлениям", — рассказал Тарба.

Тарба отметил, что все объекты, которые будут построены, это не подарок, а объекты госсобственности, которые будут поставлены на баланс государства, которые инвестиционные проекты вправе эксплуатировать.

"Это очень хорошая форма поддержки, так как и государственное имущество увеличивается, а предприниматели и город получают полезные эффекты", — подчеркнул Батал Тарба.



