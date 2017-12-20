Кошман: чем удивит астрономов грядущий день зимнего солнцестояния

У астрономов есть 4 важных события в году — это весеннее и осеннее равноденствие, и летнее и зимнее солнцестояние. Солнцестояние — один из двух дней в году, когда высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна (зимой) или максимальна (летом), отметила астроном Людмила Кошман в беседе на радио Sputnik. В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

"21 декабря мы ожидаем зимнее солнцестояние — самую длинную ночь. Световой день будет длиться всего лишь 7 часов. В летнее солнцестояние все происходит наоборот — ночь длится всего лишь 7 часов, остальное — день. Но самое интересное для астрономов будет происходить 22 декабря, день начнет постепенно расти", — рассказала Sputnik Кошмар.

Можно сказать, что с 22 декабря — это начало нового солнечного года, отметила астроном.

В славянском фольклоре дню зимнего солнцестояния посвящена пословица: солнце — на лето, зима — на мороз. По зимнему солнцестоянию традиционно судили о будущем урожае: иней на деревьях — к богатому урожаю зерна.

Комментарий сотрудницы Московского планетария, астронома Людмилы Кошман слушайте на радио Sputnik Абхазия.