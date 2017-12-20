Шамба о послании Хаджимба Парламенту: власть не пытается скрыть проблемы

"Мне понравилось, что президент так подробно остановился на всех аспектах нашей действительности. Когда власть не пытается скрыть существующие проблемы – это уже хорошо. Меня в первую очередь обрадовало то, что президент очень четко сказал о необходимости проведения некоторых реформ, связанных с выборами в Парламент Абхазии, о том, что нужно их проводить по партийным спискам, что в свою очередь даст возможность придать партиям то значение, которое оно должно иметь в политической жизни страны. Теперь главное, как они будут реализованы", — сказал Шамба.