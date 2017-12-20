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Сергей Шамба
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Шамба о послании Хаджимба Парламенту: власть не пытается скрыть проблемы

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Экс-министр иностранных дел Абхазии, доктор исторических наук Сергей Шамба прокомментировал в интервью радио Sputnik Абхазия ежегодное послание президента к Народному Собранию Абхазии.

"Мне понравилось, что президент так подробно остановился на всех аспектах нашей действительности. Когда власть не пытается скрыть существующие  проблемы – это уже хорошо. Меня в первую очередь  обрадовало то, что президент очень четко сказал о необходимости проведения некоторых реформ, связанных с выборами в Парламент Абхазии, о том, что нужно их проводить по партийным спискам, что в свою очередь даст возможность придать партиям то  значение, которое оно должно иметь в политической жизни страны. Теперь  главное, как они будут реализованы", — сказал Шамба.

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