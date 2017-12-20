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Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба о пенсионной реформе: пенсии будут более справедливыми

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе ежегодного послания к Парламенту Абхазии затронул тему пенсионного и социального обеспечения в Абхазии.

"В настоящее время поставлена задача по разработке концепции совершенствования пенсионного и социального обеспечения в Абхазии, и проектов законов об обязательном  пенсионном страховании,  о государственном пенсионном обеспечении. В процессе разработки находится проект закона об основах социального обслуживания граждан в Абхазии. Последовательный переход на страховые принципы пенсионной системы, будут иметь самые благоприятные последствия для каждого пенсионера. Определение размера пенсии будет более справедливым и сбалансированным, а оптимизация финансирования пенсии позволит в дальнейшем повысить размеры данных социальных выплат. Новая система,  выведет из тени доходы граждан, так как лица, не достигшие пенсионного возраста, будут заинтересованы показывать свои доходы, получать белую зарплату, и только в этом случае, будут отчисляться страховые отчисления. Принятие и реализация этих мер должны проходить одновременно с введением индивидуального  персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования. Речь идет об открытии на каждого гражданина лицевого счета, содержащего сведения о его стаже и заработке", — сказал Хаджимба.

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