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Валентина Жиба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Жиба: аборты необходимо разрешить по медицинскому показанию

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Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии Валентина Жиба в эфире радио Sputnik Абхазия подвела итоги о финансировании программы для беременных и рожениц по патологии беременности за 2017 год.

"Беременные, которые обратились в стационары по Абхазии, более 95% из них были все обеспечены. У нас многие женщины стали выезжать за пределы Абхазии, рождаемость в наших стационарах уменьшилась, но не более чем на 50 человек. Но это тоже наши граждане, наши дети. По итогам 2016 года родился 2001 ребенок, за 10 месяцев этого года 1550", — сказала Жиба.

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии Валентина Жиба также отметила влияние закона об абортах.

"С полным запретом абортов мы тоже не согласны. Некоторые связывают с верой  — я тоже православный человек. Если там есть медицинский показатель, то это может иметь место. Что мы теряем, женщину-мать или теряем еще только зародыш. А мы можем еще оставить несчастными детей, которые у матери уже есть", — отметила Жиба.

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