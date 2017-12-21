Соколов: искусственный интеллект не заменит человека

Руководитель центра цифровой экономики МГУ имени М.В.Ломоносова Игорь Соколов в пресс-центре Sputnik рассказал, каким видит ближайшее будущее современных технологий.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда мы понимаем, что не все процессы и объекты окружающей действительности могут быть описаны системой дифференциальных уравнений. Мы строим новую математику. Общеупотребимая терминология — это "искусственный интеллект". Мы с вами сидим, разговариваем, но мы же с вами не решаем же дифференциальные уравнения.

Новая математика позволит машине решать многие задачи. Но, конечно, ни в коем случае даже нельзя фантазировать, что машины заменят человека. Нет и нет. Но сложность задач будет все время возрастать. Сегодня происходит та самая революция — мы на пороге экзафлопных машин (суперкомпьютеры)", — прокомментировал Игорь Соколов.