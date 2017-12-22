Хаджимба: никто не обольщается, что 2018 год будет самым лучшим

"Есть определенные задачи, которые стоят перед государством, перед обществом. Есть задачи, которые мы решаем самостоятельно, и есть задачи, которые решаются в контексте взаимосвязи с нашим главным стратегическим партнером – Россией. Невозможно обойти те трудности, которые были в этом году, хотелось бы, чтобы эти трудности были позади. Но, несомненно, никто не обольщается, что сразу все эти вопросы будут сняты, и что 2018 год будет самым лучшим, но хотелось бы, чтобы было лучше", — сказал Хаджимба.