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Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба: никто не обольщается, что 2018 год будет самым лучшим

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Большая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба по итогам 2017 года прошла в Сухуме 21 декабря.

"Есть определенные задачи, которые стоят перед государством, перед обществом. Есть задачи, которые мы решаем самостоятельно, и есть задачи, которые решаются в контексте взаимосвязи с нашим главным стратегическим партнером – Россией. Невозможно обойти те трудности, которые были в этом году, хотелось бы, чтобы эти трудности были позади. Но, несомненно, никто не обольщается, что сразу все эти вопросы будут сняты, и что 2018 год будет самым лучшим, но хотелось бы, чтобы было лучше", — сказал Хаджимба.

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