Солозобов: Европа переходит на возобновляемые источники энергии

"В доле возобновляемых источников энергии лидирует биомасса более 50 % — это дрова. Здесь лидерами оказались страны Балкан и страны Балтии, в которых достаточно бедное население и не готово оплачивать электроэнергию или газ. Здесь они получили такое неожиданное преимущество… Второй момент — это некий экологический налог, который вносят более развитые страны Центральной и Восточной Европы. Поступает более старое оборудование из Германии и Франции, и эта рекомендация фактически обязывает другие страны его покупать", — сказал Солозобов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, солнечная энергия может развиваться не во всех странах Европы, а ветреная экономика имеет определенный лимит.

"Европейский рынок переживает изменения, эти изменения будут касаться ближайших 20 лет", — сказал он.



