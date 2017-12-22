Наала Авидзба о фотографе: человек не "щелкающий", а знающий результат

Об идее организовать фотовыставку своих работ в Центральном выставочном зале города Сухум, а также о своем понимании профессии фотографа на радио Sputnik Абхазия рассказала фотограф Наала Авидзба.

"Это моя первая персональная выставка, не привязанная ни к чему. Выставка называется "2017". Соответственно, все, что под этой шапкой можно поместить, в нее вошло. Хотя пришлось отказаться от большого количества тем, потому что событий в 2017 году было очень много, и нужно было уложиться в определенное количество тем", — рассказала Наала Авидзба.

Фотовыставка "2017" проходит в Центральном выставочном зале Сухума с 20 по 22 декабря.

"К фотоаппарату как к ремесленному инструменту и фотографированию я пришла через большой опыт заказных съемок. Снимала очень много. Когда захотелось вырваться из этой заказной системы, у меня была пауза несколько лет. Наверное, все-таки профессия фотографа — профессия не человека, щелкающего результат, а человека, знающего результат всегда", — поделилась своим мнением Авидзба.



