Лушба: в Абхазии большие обороты денег скрываются за наличными расчетами

"Предполагается, что с момента вступления Указа в действие с 1 января 2018 года, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели должны будут осуществлять расчеты между собой исключительно в безналичном порядке. Это нужно, в первую очередь, для прозрачности движения денежных средств между участниками хозяйственной деятельности. У нас есть серьезные основания полагать, что достаточно большие обороты денежных средств скрываются за безналичными расчетами. Для пресечения таких фактов и установления правил, направлено действие настоящего Указа. Указ носит временный характер, поскольку со временем его нормы будут терять свою актуальность. С принятием закона о валютном регулировании будет введено такое понятие, как паспорт сделки между хозяйствующими субъектами. Это особенно касается взаимоотношений с партнерами за пределами республики. Тогда будет видна прозрачность этих отношений. А до введения этого закона двумя пунктами предусмотрен порядок ввоза и вывоза денежных средств, порядок и сроки, за которые эти денежные средства должны быть возвращены в республику Абхазия", — сообщил Лушба в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба.

По словам Лушба, сегодня схема расчетов между организациями и предприятиями смешанная.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ "О мерах по упорядочению налично-денежного обращения", действие которого направлено на активизацию процесса безналичных расчетов при ведении хозяйственной деятельности на территории республики».



