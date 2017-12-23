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Ильдар Акбутин
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Акбутин: из-за домашних ссор болеют дети

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Психолог Ильдар Акбутин рассказал Sputnik Кыргызстан о влиянии воспитания детей на их здоровье.

Психика ребенка во многом зависит от атмосферы в семье. О том, как семейные скандалы влияют на детей, в эфире радио Sputnik объяснил психолог Ильдар Акбутин.

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