Акбутин: из-за домашних ссор болеют дети

Психолог Ильдар Акбутин рассказал Sputnik Кыргызстан о влиянии воспитания детей на их здоровье.

Психика ребенка во многом зависит от атмосферы в семье. О том, как семейные скандалы влияют на детей, в эфире радио Sputnik объяснил психолог Ильдар Акбутин.