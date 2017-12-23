Мартынов: Джонсон в Москве - это важный шаг двусторонних отношений

Об итогах визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву рассказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

Глава британского Форин-офиса Борис Джонсон и российский министр иностранных дел Сергей Лавров обменялись выпадами на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Джонсон прибыл в Москву в пятницу 22 декабря на один день. Это первый визит главы британского МИД в Россию более чем за пять лет.

По словам эксперта, сам факт приезда министра иностранных дел Великобритании в Москву, это факт положительный.

"Напомню, что Джонсон был одним из самых ярых риторических русофобов среди западных коллег. Тем не менее, он приехал в Москву, провел довольно подробные переговоры с Сергеем Лавровым по актуальным вопросам международной повестки. Установился и личный контакт, что тоже неплохо", — сказал Алексей Мартынов радио Sputniik.

Без подобных контактов выстраивать политику не представляется возможным, считает Алексей Мартынов и оценивает данный визит как важный шаг в развитии двусторонних отношений.



