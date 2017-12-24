Кириллова: будущую профессию ребенку надо советовать, а не навязывать

В эфире Sputnik психолог и автор идеи проекта "Школа родительского успеха" Надежда Кириллова рассказала, что необходимо позволять детям быть самостоятельными в принятии решений.

"В первую очередь родители должны ответить себе на вопрос: советуя профессию ребенку, они реализуют свое желание, которого они не достигли, или же они действительно видят в ребенке задатки этой профессии. Кроме того, прежде всего надо ориентироваться на ребенка, ведь задача родителей — помочь ему найти себя", — уверена психолог.

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