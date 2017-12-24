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Бакыт Аскарбеков
© Sputnik Табылды Кадырбеков

Аскарбеков: окна с нанонапылением помогут сэкономить бюджет зимой и летом

Радио
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Эксперт и консультант программы KyrSEFF Бакыт Аскарбеков рассказал о преимуществах энергосберегающих стеклопакетов.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что одним из способов утепления помещений является установка энергосберегающих окон.

"Выглядят они как обычный стеклопакет, но внутренняя сторона обработана специальным наносоставом, который хорошо сохраняет тепло. Причем прозрачность окон не меняется, а температурные свойства "работают" и зимой, и летом. То есть зимой в доме тепло, а летом прохладно", — отметил Аскарбеков.

По его словам, такие стеклопакеты стоят дороже обычных, но затраты окупаются довольно быстро за счет низких расходов на отопление зимой и кондиционирование летом.

 




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