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Историк моды Александр Васильев
© Sputnik. Екатерина Чеснокова

Васильев о новогоднем наряде: яркая отражающая одежда в стиле нео-диско

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Историк моды Александ Васильев в интервью Sputnik поделился советом, в каком наряде лучше всего встречать новый 2018 год.

"Основные советы на Новый год касаются яркой отражающей одежды в стиле neo disco. Сейчас в моде блестки. И серебряные и золотые блестки считаются идеальным выбором для Нового года.  То есть или золотое платье бисерное или вышитое паетками, или серебряное.  Сейчас это особенно ярко. В моде также все оттенки красного, желтого, синего. Про черное я умолчу, потому что считаю, что для Нового года это несколько траурно. Новый цвет, входящий на весну и лето – это оттенки лаванды, сирени и бледно лиловый", — рассказал Васильев на радио Sputnik. 


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