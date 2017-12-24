Васильев о новогоднем наряде: яркая отражающая одежда в стиле нео-диско

"Основные советы на Новый год касаются яркой отражающей одежды в стиле neo disco. Сейчас в моде блестки. И серебряные и золотые блестки считаются идеальным выбором для Нового года. То есть или золотое платье бисерное или вышитое паетками, или серебряное. Сейчас это особенно ярко. В моде также все оттенки красного, желтого, синего. Про черное я умолчу, потому что считаю, что для Нового года это несколько траурно. Новый цвет, входящий на весну и лето – это оттенки лаванды, сирени и бледно лиловый", — рассказал Васильев на радио Sputnik.



