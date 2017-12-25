Тогизбаева: многие ошибаются при выборе елки

"Прежде всего нужно выбрать подходящее место в квартире, где она будет стоять и не будет мешать, а также определиться с высотой. Вот тут многие ошибаются: думают, что большая ель не подходит, и покупают маленькую, которая "теряется". Если в квартире потолок высотой три метра, вам не подойдет елка высотой 1,5 метра или 80 сантиметров. Она будет маловата. Примерно на 40 сантиметров ниже уровня потолка можно покупать смело елку", — отметила Гульнара Тогизбаева в интервью на радио Sputnik Казахстан.

Как правильно выбрать живую ель, а также советы по ее украшению, узнайте в аудиофайле.