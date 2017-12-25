Делба об участии Абхазии в фестивале ЛиФФт 2018: новое окошко для культуры

"Это был первый Съезд, на нем решались технические вопросы. Было принято решение наладить выпуск региональных журналов проекта ЛиФФт. В идеале журналы должны выходить на трех языках. Если говорить о нас, об Абхазии, то это будет абхазский язык, перевод с абхазского на русский и на английский, поскольку это журнал международный. Принято также решение о том, что фестиваль в Сочи в мае месяце состоится. Фестиваль ЛиФФт – это серьезное мероприятие с выносом знамен, что для нас очень важно. После фестиваля по факту издаются альманахи, сборники. Конкретно для абхазской культуры это новое и серьезное окошко", — сказал Владимир Делба в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Белле Кварчия.
Международный форум, который объединит писателей всех мастей и их читателей, пройдет с 24 по 28 мая
В рамках фестиваля ЛиФФт-2018 состоятся литературно-спортивное многоборье среди победителей прошлых лет; детский литературный фестиваль "ЛИФФтенок"; парад флагов стран-участниц. Запланированы также мастер-классы известных писателей и встречи с региональными авторами.