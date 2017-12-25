Делба об участии Абхазии в фестивале ЛиФФт 2018: новое окошко для культуры

На прошедшем в воскресенье 24 декабря в Москве Съезде Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии, принято решение о том, что в мае в Сочи состоится III Евразийский литературный фестиваль ЛиФФт-2018, сообщил в интервью на радио Sputnik Абхазия писатель, заместитель председателя Литературного совета АНЕ Владимир Делба.

"Это был первый Съезд, на нем решались технические вопросы. Было принято решение наладить выпуск региональных журналов проекта ЛиФФт. В идеале журналы должны выходить на трех языках. Если говорить о нас, об Абхазии, то это будет абхазский язык, перевод с абхазского на русский и на английский, поскольку это журнал международный. Принято также решение о том, что фестиваль в Сочи в мае месяце состоится. Фестиваль ЛиФФт – это серьезное мероприятие с выносом знамен, что для нас очень важно. После фестиваля по факту издаются альманахи, сборники. Конкретно для абхазской культуры это новое и серьезное окошко", — сказал Владимир Делба в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Белле Кварчия.

Международный форум, который объединит писателей всех мастей и их читателей, пройдет с 24 по 28 мая

В рамках фестиваля ЛиФФт-2018 состоятся литературно-спортивное многоборье среди победителей прошлых лет; детский литературный фестиваль "ЛИФФтенок"; парад флагов стран-участниц. Запланированы также мастер-классы известных писателей и встречи с региональными авторами.



