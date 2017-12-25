Ханова о вводе войск СССР в Афганистан: была угроза со стороны США

38 лет назад в Афганистане началась война, в страну были введены советские войска. Какую цель преследовало советское руководство и что происходит в Афганистане сегодня, в интервью Sputnik рассказала эксперт Центра изучения современного Афганистана Наталия Ханова.

"До ввода войск в Афганистан в стране уже началась гражданская война, у власти находилась народно-демократическая партия Афганистана, но ее положение было нестабильным. При этом афганское руководство неоднократно обращалось к Советскому Союзу с просьбой о вводе войск, но долгое время, более 20 раз, данные запросы отклонялись. После того как США начали активно поддерживать моджахедов, были введены советские войска. Этот запрос, разумеется, мог быть в очередной раз отклонен. Насколько могли быть предотвращены подобные последствия? В Афганистане могли прийти к власти проамериканские силы, а это было время гонки вооружений, и у Афганистана была прямая и достаточно протяженная граница с СССР. Это был бы большой источник нестабильности и большая угроза", — сказала в интервью Sputnik Ханова.

Эксперт также отметила, что ситуацию в Афганистане нельзя сводить исключительно к участию СССР в военной операции.

"Мы действительно содействовали развитию Афганистана, мы участвовали в осуществлении крупных экономических проектов, которые Афганистан вне зависимости от нынешних политических взглядов действующего правительства, воспринимает с благодарностью. В настоящее время ситуация в Афганистане остается хрупкой и нынешний кабульский режим не самостоятелен, в значительной степени зависит от поддержки Запада", — отметила Наталия Ханова.