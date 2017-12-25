Домрин о России и ЕС: страны-русофобы – "троянский конь" внутри Евросоюза

"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", – сказал Лавров накануне в интервью кипрской газете "Симерини".
По его словам, в Москве известно, что в политических и, особенно, в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство такой ситуацией.
"Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. Москва надеется, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя", перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", – сообщил министр.
Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что в интервью российского министра речь идет об отношении к России не Евросоюза в целом, а определенной части стран.
"В словах Лаврова проходит разделение, когда он говорит о Евросоюзе в целом и об агрессивной группе стран-русофобов, которые находятся в составе ЕС. То есть Лавров не говорит о русофобском характере самого Евросоюза. Эти самые страны-русофобы – это русофобская периферия России, которая мало того, что приносит вред нашей стране, но и является таким "засланным казачком", "троянским конем" в составе самого Евросоюза. И речь в данном случае идет о странах так называемой Новой Европы, которых сами американцы между собой называют "шестерками" США", – сказал Александр Домрин в эфире радио Sputnik.
Он предположил, с чем может быть связано негативное отношение некоторых европейских стран к России.
"Конечно, это небольшая группа стран, но они очень крикливые. Некоторые из этих стран испытывают "фантомные боли". В первую очередь, это Польша, которая когда-то была великой страной, а сейчас находится на периферии политики. Как же будет не обидно? Кроме того, не обходится здесь и без экономики. Эти страны – это страны-транзитеры, которые, конечно, начинают терять значительные средства из-за того, что Россия отказывается полагаться на их непредсказуемый характер и строит, например, тот же самый "Северный поток". И здесь получается очень странный диалог: те же страны Прибалтики заявляют, мол, "Россия – тюрьма народов", но вы не стройте газопровод, а дайте нам нажиться на российском газе. Но как-то не хочется иметь дело с такими персонажами, под такими лозунгами", – подчеркнул Александр Домрин.
Однако в целом в Европе, как отметил эксперт, отношение к России меняется в положительную сторону.
"В отношении русофобской периферии – собака лает, караван идет. В целом в Европе происходят очень серьезные изменения, пусть подспудно, но, тем не менее, происходят. Все чаще раздаются голоса патриотов Европы, национально ориентированных лидеров, новых депутатов, которые в большей степени рассчитывают, что в национальных интересах этих стран – выстраивать нормальные, здоровые отношения с Россией. Так что ветер дует в наши паруса. Хотя это и происходит медленнее, чем хотелось бы", – заключил эксперт.