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Александр Домрин
© Фото: antimaidan.ru

Домрин о России и ЕС: страны-русофобы – "троянский конь" внутри Евросоюза

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Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз не идти на поводу у стран-русофобов. Эксперт Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эти страны являются "троянским конем" внутри самого ЕС.

"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", – сказал Лавров накануне в интервью кипрской газете "Симерини". 

По его словам, в Москве известно, что в политических и, особенно, в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство такой ситуацией.

"Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. Москва надеется, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя", перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", – сообщил министр.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что в интервью российского министра речь идет об отношении к России не Евросоюза в целом, а определенной части стран.

"В словах Лаврова проходит разделение, когда он говорит о Евросоюзе в целом и об агрессивной группе стран-русофобов, которые находятся в составе ЕС. То есть Лавров не говорит о русофобском характере самого Евросоюза. Эти самые страны-русофобы – это русофобская периферия России, которая мало того, что приносит вред нашей стране, но и является таким "засланным казачком", "троянским конем" в составе самого Евросоюза. И речь в данном случае идет о странах так называемой Новой Европы, которых сами американцы между собой называют "шестерками" США", – сказал Александр Домрин в эфире радио Sputnik.

Он предположил, с чем может быть связано негативное отношение некоторых европейских стран к России.

"Конечно, это небольшая группа стран, но они очень крикливые. Некоторые из этих стран испытывают "фантомные боли". В первую очередь, это Польша, которая когда-то была великой страной, а сейчас находится на периферии политики. Как же будет не обидно? Кроме того, не обходится здесь и без экономики. Эти страны – это страны-транзитеры, которые, конечно, начинают терять значительные средства из-за того, что Россия отказывается полагаться на их непредсказуемый характер и строит, например, тот же самый "Северный поток". И здесь получается очень странный диалог: те же страны Прибалтики заявляют, мол, "Россия – тюрьма народов", но вы не стройте газопровод, а дайте нам нажиться на российском газе. Но как-то не хочется иметь дело с такими персонажами, под такими лозунгами", – подчеркнул Александр Домрин.

Однако в целом в Европе, как отметил эксперт, отношение к России меняется в положительную сторону.

"В отношении русофобской периферии – собака лает, караван идет. В целом в Европе происходят очень серьезные изменения, пусть подспудно, но, тем не менее, происходят. Все чаще раздаются голоса патриотов Европы, национально ориентированных лидеров, новых депутатов, которые в большей степени рассчитывают, что в национальных интересах этих стран – выстраивать нормальные, здоровые отношения с Россией. Так что ветер дует в наши паруса. Хотя это и происходит медленнее, чем хотелось бы", – заключил эксперт.

 

 




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