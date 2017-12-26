21:42 26 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Армен Гаспарян
© Фото: cont.ws

Гаспарян: Мутко — это не только ошибки

Радио
Получить короткую ссылку
610

Писатель, публицист Армен Гаспарян комментирует деятельность Виталия Мутко на высших спортивных должностях в РФ и его решение приостановить полномочия на посту главы РФС.

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко приостановил свои полномочия на посту президента Российского футбольного союза на период судебных разбирательств, связанных с его пожизненным отстранением от участия в Олимпиадах. Решение МОК Мутко намерен оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Писатель, публицист, политический эксперт Армен Гаспарян прокомментировал на радио Sputnik Беларусь деятельность Виталия Мутко на высших спортивных должностях.

"Как говорил Штирлиц: "всегда запоминается последнее", а последнее — это отстранение сборной от Олимпийских игр и неприятности с ФИФА, которые во многом и вынудили Виталия Леонтьевича на 6 месяцев приостановить свою деятельность в РФС. Но я не склонен все мазать черной краской. Я хорошо помню "эпоху Мутко", это и Санкт-Петербургский "Зенит", который при нем стал выстраиваться как серьезная, профессиональная футбольная команда, "бронза" на Чемпионате Европы по футболу в 2008 году, получение Россией Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года — все это тоже Мутко", — отметил Гаспарян.    





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Транскам
    Северный фронт

    Транскавказская магистраль остается закрытой из-за снегопада - дорога полностью расчищена с южной стороны, но на севере работы продолжаются.

  • Вид на спорткомплекс Олимпийский и соборную мечеть
    Смена собственника

    Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.

  • Мусорные баки компании Sanitek
    Отходы – в доходы

    На юге Армении из бытового пластика начнут делать полезные товары – бутылки и банки будут прессовать и формовать в тротуарную плитку.

  • Южный берег Крыма. Бухта Ласпи
    Не надо стесняться!

    Латвийцы не стесняются покупать недвижимость в "оккупированном" Крыму: как и другие иностранцы, они действуют в полном соответствии с законами РФ.

  • Севший на мель сухогруз Ocean Crown, архивное фото
    Экология под ударом

    Литовские военные сообщают об опасности загрязнения моря нефтепродуктами из сухогруза, севшего на мель близ Клайпеды.

  • Фейерверк
    "Взрывной" праздник

    С пальцами и без ожогов: как уберечь себя от травм в новогоднюю ночь от некачественной пиротехники - попытался разобраться Sputnik Молдова.

  • Многофункциональный миграционный центр, архивное фото
    Портал в Россию

    Таджикистан заинтересован в портале "Работа в России", который может стать единой площадкой для поиска работы на постсоветском пространстве.

  • Руки пожилой женщины, архивное фото
    Вернуться домой

    Активисты "Лиза Алерт" в Москве пытаются помочь избитой в Подмосковье пожилой гражданке Узбекистана восстановить документы и воссоединиться с родственниками.

  • Международная акция Тотальный диктант
    Выбор столицы

    У жителей Эстонии, желающих, чтобы их город стал еще и столицей международной акции "Тотальный диктант", осталось несколько часов, чтобы проголосовать.

  • Транскам
    Северный фронт

    Транскавказская магистраль остается закрытой из-за снегопада - дорога полностью расчищена с южной стороны, но на севере работы продолжаются.

  • Вид на спорткомплекс Олимпийский и соборную мечеть
    Смена собственника

    Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.

  • Мусорные баки компании Sanitek
    Отходы – в доходы

    На юге Армении из бытового пластика начнут делать полезные товары – бутылки и банки будут прессовать и формовать в тротуарную плитку.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Новогодний спектакль Как ежик новый год встречал
Ежик, олень и африканский страус: Новый год в Абхазском театре
Желтый покемон и Встреча: какие работы стали лучшими в 2017 году
"Желтый покемон" и "Встреча": какие работы стали лучшими в 2017 году
История празднования Нового года
Откуда праздник к нам приходит: история Нового года

Соцсети

Sputnikabkhazia