Грибков о Шаинском: светоч детской музыки с большой буквы

Об уходе Владимира Шаинского главный хормейстер и директор Детского хора Телевидения и Радио Санкт-Петербурга Игорь Грибков.

"После него настоящей детской музыки практически никто не писал или очень мало. Этот человек просто светоч детской музыки с большой буквы, его музыка очень светлая и позитивная", — отметил Игорь Грибков в интервью на радио Sputnik.

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Вячеслав.

До 2000 года Шаинский жил и работал в Москве, затем переехал в Израиль, а потом в США, где получил вид на жительство.

У него трое детей — два сына и дочь.

Композитор написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену.