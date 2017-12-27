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Алик Карди оглы
© Sputnik / Томас Тхайцук

Карди оглы о победе Чежия над камерунцем: пришлось быстро перестроиться

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Темы:
Спортивная Абхазия (180)
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О том, как проходил победный бой чемпиона СНГ и Славянских стран Батала Чежия в боксерском шоу, на радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

"Профессиональная карьера Батала Чежия длится всего год, мы работаем с ним с января этого года. За это время он провел пять боев и во всех одержал победу, в одном бою победа была нокаутом. К последнему бою Батал готовился в клубе ЦСКА в Москве, где его уже знают. Этот бой должен был состояться с другим соперником, представляющим Грузию. За два дня до начала турнира нам позвонили менеджеры спортсмена, сообщили об отказе от боя, ссылаясь на то, что не успевают сделать визу. К счастью, успели найти другого соперника. Мы, конечно, его плохо знали, пришлось изучать его за два дня. Но на то мы и профессиональные боксеры, чтобы уметь быстро перестраиваться", — рассказал Альберт Карди оглы. 

21 декабря в Москве прошло боксерское профессиональное шоу, посвященное 100-летию органов безопасности Российской Федерации. Республику Абхазия на вечере профессионального бокса представлял чемпион СНГ и Славянских стран Батал Чежия. В шестираундовом бою единогласным решением судей он одержал победу над камерунским спортсменом Даниелем Негатом.


Темы:
Спортивная Абхазия (180)



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