Карди оглы о победе Чежия над камерунцем: пришлось быстро перестроиться

"Профессиональная карьера Батала Чежия длится всего год, мы работаем с ним с января этого года. За это время он провел пять боев и во всех одержал победу, в одном бою победа была нокаутом. К последнему бою Батал готовился в клубе ЦСКА в Москве, где его уже знают. Этот бой должен был состояться с другим соперником, представляющим Грузию. За два дня до начала турнира нам позвонили менеджеры спортсмена, сообщили об отказе от боя, ссылаясь на то, что не успевают сделать визу. К счастью, успели найти другого соперника. Мы, конечно, его плохо знали, пришлось изучать его за два дня. Но на то мы и профессиональные боксеры, чтобы уметь быстро перестраиваться", — рассказал Альберт Карди оглы.

21 декабря в Москве прошло боксерское профессиональное шоу, посвященное 100-летию органов безопасности Российской Федерации. Республику Абхазия на вечере профессионального бокса представлял чемпион СНГ и Славянских стран Батал Чежия. В шестираундовом бою единогласным решением судей он одержал победу над камерунским спортсменом Даниелем Негатом.



