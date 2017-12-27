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Диана Хинтба
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Диана Хинтба о своей "Встрече": так я вижу сухумский вечер

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Признанная читателями Sputnik лучшим художником года Диана Хинтба рассказала на радио Sputnik Абхазия о своей картине "Встреча".

"Мне вдвойне приятно, что читатели Sputnik отреагировали на мою картину и проголосовали за нее, мне приятно, что мою работу смог увидеть широкий круг людей. Я писала эту работу достаточно долго, почти весь 2017 год над ней работала. Моя "Встреча" о сухумском вечере. Это темный вечер, я использовала синий, зеленый, густые краски. Так я вижу сухумский вечер", — рассказала Диана Хинтба. 

Голосование на сайте Sputnik было открыто с 13 по 25 декабря, в течение 12 дней читатели Sputnik могли выбирать понравившуюся работу, 

Конкурсная работа Дианы Хинтба набрала 178 голосов. Вторым по популярности с результатом в 123 голоса стал Адгур Ампар, а третье место разделили между собой художник Батал Джапуа и скульптор Амиран Адлейба.


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