Диана Хинтба о своей "Встрече": так я вижу сухумский вечер

Признанная читателями Sputnik лучшим художником года Диана Хинтба рассказала на радио Sputnik Абхазия о своей картине "Встреча".

"Мне вдвойне приятно, что читатели Sputnik отреагировали на мою картину и проголосовали за нее, мне приятно, что мою работу смог увидеть широкий круг людей. Я писала эту работу достаточно долго, почти весь 2017 год над ней работала. Моя "Встреча" о сухумском вечере. Это темный вечер, я использовала синий, зеленый, густые краски. Так я вижу сухумский вечер", — рассказала Диана Хинтба.

Голосование на сайте Sputnik было открыто с 13 по 25 декабря, в течение 12 дней читатели Sputnik могли выбирать понравившуюся работу,

Конкурсная работа Дианы Хинтба набрала 178 голосов. Вторым по популярности с результатом в 123 голоса стал Адгур Ампар, а третье место разделили между собой художник Батал Джапуа и скульптор Амиран Адлейба.



