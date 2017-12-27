Тарасов о Сирии: ИГ* разбит, решается будущее страны

"То, что сейчас происходит в Сирии – это обычные дрязги послевоенного периода. Главная на сегодняшний день задача решена – ИГ разбит. А теперь идет подготовка к политико-дипломатическому урегулированию кризиса и вопрос заключается в будущем Сирии, будет ли участвовать сирийская позиция или не будет. Например, турки выступают против демократического Союза, Россия где-то поддерживает Турцию, но не хочет портить отношения с курдами. Пока нет четких перспектив относительно Женевского процесса. Идет подготовка к конгрессу народов Сирии. Ситуация очень сложная и взаимные обвинения сторон в адрес друг друга носят тактическо-конъектурный характер", — отметил политолог в интервью радио Sputnik.

* — террористическая группировка, запрещенная в России.