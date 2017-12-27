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Андрей Тулисов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тулисов: в абхазской кухне нет йодосодержащих продуктов

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О проблемах йододефицита в Абхазии на радио Sputnik Абхазия рассказал специалист по здравоохранению и питанию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Андрей Тулисов.

"Около двух лет назад фонд ЮНИСЕФ совместно с местными коллегами, с СЭС, с Министерством здравоохранения Абхазии озадачился проблемой йододефицита в Абхазии. Мы провели ряд исследований, результаты которых были не очень благоприятные. Лишь около пяти процентов школьников Абхазии не имеют проблем йододефицита. Проблему можно решить с помощью диеты, в частности, употребляя в пищу морскую капусту, морепродукты. Но, к сожалению, как выяснилось, в кухне Абхазии не присутствуют продукты, которые содержат йод. Все привыкли верить, что он есть в фейхоа или в хурме, но в этом есть проблема. Все эти фрукты и овощи набирают микроорганизмы из воды и из почвы. Насыщение воды микроэлементами происходит во время ее течения по территории Абхазии. Но так как реки здесь все очень непротяженные,  они не успевают набраться минералами", — объяснил Андрей Тулисов в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.  


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