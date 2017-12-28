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Консультант программы KyrSEFF Жаныбек Кулумбетов
© Sputnik Максат Элебесов

Кулумбетов: люминесцентные лампы экономичные, но могут спровоцировать рак

Радио
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О вредных свойствах люминесцентных ламп на радио Sputnik Кыргызстан рассказал эксперт Жаныбек Кулумбетов.

Консультант программы KyrSEFF на радио Sputnik Кыргызстан Жаныбек Кулумбетов отметил, что раньше очень широко использовались лампы дневного света, или люминесцентные.

"Они энергосберегающие, но специалисты выяснили, что в их излучении присутствует свет ультрафиолетового спектра, который вреден для кожи и при длительном воздействии может спровоцировать развитие рака", — сказал Кулумбетов.

Он добавил, что технология изготовления таких ламп предусматривает использование ртути, которая тоже очень вредна для организма. Поэтому лучше пользоваться экономичными светодиодными светильниками.

 




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