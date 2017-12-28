Хварцкия: в новогоднюю ночь главное не блюда, а атмосфера

"Каждый год я стараюсь погрузиться на Новый год в какие-то города-страны. В этом году я хочу встретить праздник особенно. Решила нарисовать Эйфелеву башню, возле каждого прибора на столе будет стоять аксессуар, связанный с Парижем, чтобы каждый гость ушел с моей праздничной энергетикой. В прошлом году я создала атмосферу сказки, разрисовав балконы и окна деревушками, избами. Стиль деревни – это традиционная детская сказка, погружение в энергетику покоя. В следующем году я хочу договориться с нашим троллейбусным или автобусным управлением, чтобы всю ночь по городу курсировали троллейбусы желаний с музыкальным сопровождением. Это будет сказочное романтическое сопровождение. Чтобы новогоднюю ночь сделать незабываемой, нужно создать в доме атмосферу интриги. Меня не интересует, что лежит на столе. Мне нужна декорация, огни, много света", — рассказал Асида Хварцкия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.