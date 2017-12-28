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Станислав Лакоба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Лакоба: Берия боялся реакции Сталина на убийство Нестора

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Почему Берия опасался реакции Сталина на убийство Нестора Лакоба, и где на самом деле захоронен абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу народа своей страны, на радио Sputnik Абхазия рассказал историк, профессор АГУ Станислав Лакоба.

"По словам Хрущева, Берия очень боялся, а это было в характере Сталина, что он может в любой момент переменить свое решение и, чтобы взять его на крючок, потребовать судмедэкспертизу останков Нестора Лакоба. Потому останки Нестора Лакоба были уничтожены. По документам известно, что Нестора похоронили с почестями в Ботаническом саду. Похороны были 31 декабря. Через месяц-полтора поползли слухи, что он враг народа. Лакоба перезахоронили на Михайловском кладбище. После этого поползли слухи, что семья выкрала тело. И когда сотрудник НКВД приехал на Михайловское кладбище, чтобы эксгумировать тело, убедиться, выкрали его или нет, он увидел, что тело на месте. Но он был удивлен, что на кладбище были мать и жена Нестора Лакоба, откуда они могли узнать?  Видимо, был план у родственников выкрасть тело Нестора Лакоба и перезахоронить, но они не успели это сделать. После этого тело увезли  в район Маяка и сожгли в известковой яме.  Это подтверждали на допросах в 50-х годах, в том числе Пачулия. Точное место сожжения тела не установлено", — рассказал ученый в беседе с журналистом Sputnik Абхазия Бадри Есиава. 

28 декабря 1936 года был убит абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу народа своей страны, председатель СНК с 1922 года, а с апреля 1930 года также председатель ЦИК Абхазской АССР Нестор Лакоба. Нестор  был препятствием на политическом пути Берия.  





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