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Рита Пация
© Sputnik Бадрак Авидзба

Рита Пация: первое кино в Абхазии сняли в 1911 году

Радио
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Об истории абхазского кино на радио Sputnik Абхазия рассказала историк кино Рита Пация.

Изучением истории кино Рита Пация занимается около 35 лет. За эти годы ей удалось собрать большой архивный материал, значительная часть которого была утеряна во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 

"Среди утерянного есть восполнимое, а есть невосполнимое. Я так делю свой архив. Восполнимая часть – это тот материал, который был собран в разных архивах СССР еще в те годы, который при благоприятной ситуации может быть восстановлен. Невосполнимый архив — это тот, который был записан со слов очевидцев, участников, которых уже нет, а также тот материал, который был сожжен во время войны. К сожалению, только мизерная часть того архива, который мне удалось когда-то собрать, лежит в основе моих текущих исследований", — рассказала Пация в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу. 

Историю кино в Абхазии Рита Пация для себя делит на две части. Первая часть – это история проката кино, вторая – история съемок. 

"Хотя мы говорим о том, что первые кинотеатры в Сухуме появились в начале XX века, но не исключено, что они были уже на стыке веков. Существует мнение, что первый кинотеатр в Сухуме появился в 1909 году. Я склонна не соглашаться с этим, потому что мне удалось обнаружить архивный материал, в котором зафиксировано, что в Сухуме в 1905 году было три кинотеатра. Снимать кино в Абхазии начали в 1911 году", — сообщила историк.     





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