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Валерий Вайсберг
© Sputnik Нина Зотина

Вайсберг: в 2018 году рынок криптовалюты станет регулируемым

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Своими прогнозами относительно дальнейшей судьбы биткоина на радио Sputnik поделился директор аналитического департамента инвестиционной компании "Регион" Валерий Вайсберг.

"В 2017 году мы увидели, что биткоин перестал быть придумкой повернутых на компьютерах людей, хорошо разбирающихся в технологиях. Он реально вошел в жизнь обычных людей. Люди начали покупать биткоины, количество статей и материалов, посвященных биткоину резко возросло. Простые люди, не разбирающиеся в технологии биткоина, и предопределяют некоторое отношение к происходящему как к мыльному пузырю, потому что, не имея защиты, не имея достаточно информации о происходящем, они громадные деньги вкладывают в биткоины. Это один из признаков пузыря. И действительно совершенно обоснованное внимание регуляторов сейчас переключилось на то, чтобы оградить людей от необдуманных поступков. Другое дело, что не во всех даже развитых странах есть законодательство, которое разграничивает рынок хороший от черного. Сейчас это все в процессе и если говорить про 2018 год, то мы, наверное, увидим громадное количество всяких новых законодательных, регуляторных инициатив. Это ожидается и в России.  Думаю, что 2018 год будет очень важным с точки зрения регулирования, с точки зрения определения требований к майнерам, к организаторам торгов. Появится, наконец, понимание биткоина — это валюта или аналог товара. Считаю, что мы находимся в ситуации, когда рынок нерегулируемый, люди на него приходят, сталкиваются с большим количеством недостоверной информации, напрямую сравнивают биткоин то с акциями, то с биржевыми товарами типа нефти и золота. Все это порождает людей на неправильные ассоциации, потому что у биткоина нет ряда атрибутов, характерных для акций и облигаций, атрибутов, которые есть у золота, но есть свои отличительные вещи", — сказал Вайсберг в интервью радио Sputnik. 





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