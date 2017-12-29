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Федорович: как придумать "незабываемый" пароль

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Как придумать пароль, который невозможно забыть? С этим вопросом сталкиваются многие современные люди, которые по правилам должны регистрироваться в банках, в соцсетях и так далее. Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович рассказал в эфире радио Sputnik, сколько паролей надо иметь, чтобы не попасть впросак.

"Придумывая пароль, человек попадает в некую растерянность. Что "запаролить" – имя, название улицы, номер дома?" — рассказал в эфире радио Sputnik врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.
Компания SplashData опубликовала свой ежегодный рейтинг 100 самых ненадежных паролей года. Для составления рейтинга специалисты проанализировали около пяти миллионов паролей, взломанных в 2017 году. В четвертый раз подряд первое место в рейтинге занимает пароль 123456. На втором месте расположился password ("пароль"), а третья позиция досталась 12345678. Как нащупать баланс между оптимальной сложностью и запоминаемостью – слушайте в аудиоверсии.




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