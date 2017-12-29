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Сергей Кривошеев
© Sputnik Александр Натрускин

Кривошеев: на теракте в Санкт-Петербурге все не остановится

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Военный аналитик, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев рассказал, как российским спецслужбам нужно действовать после теракта в Санкт-Петербурге.

"Опасаюсь, что в магазине это был как раз "пробный" вариант. Конечно, на этом все не остановится, к сожалению. Поэтому бдительность всех силовых структур должна быть на повышенном уровне. В первую очередь, это касается ФСБ России. Действовать надо предельно жестко, нужно задействовать все ресурсы", — сказал Кривошеев радио Sputnik.

В среду вечером в камере хранения в магазине "Перекресток" сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали тринадцать человек. Шестеро остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом. Политик напомнил, что недавно ФСБ предотвратила в Петербурге еще одно подобное преступление: в середине декабря спецслужбы задержали боевиков, которые собирались устроить взрыв в Казанском соборе.

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