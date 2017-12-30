Калдре: на Новый Год оденьтесь в цвета надежды, спокойствия и любви

"Нужно надеть на себя все самое лучшее, на ваш взгляд все самое подходящее, независимо от гороскопов и советов модельеров, потому, что у каждого есть зависимость от кошелька и вкусов. Что касается желтого цвета, который с точки зрения специалистов должен превалировать, то, на мой взгляд, поддаваться восточным гороскопам и календарям ни в наших с вами правилах. Голубой цвет – это цвет надежды, зеленый – спокойствия, красный цвет – цвет любви. Наденьте то, в чем вам будет удобно и комфортно", — сказала радио Sputnik Калдре.