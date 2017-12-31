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Николай Трапш

Трапш о 2017 годе: началось преодоление раскола в абхазском обществе

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Мнением о том, насколько политически спокойно прошел год в Абхазии, о его положительных эффектах, с радио Sputnik Абхазия поделился политолог Николай Трапш.

"По моему мнению 2017 год в Абхазии, конечно, был неспокойным. Спокойных лет, по-моему, у нас с начала 90-х и не было, то есть всегда были какие-то проблемы, и, действительно, сохраняется общественная напряженность, происходят события, которые однозначно можно оценить со знаком минус.  Очень важным плюсом является, по-моему, то, что все-таки наметилась тенденция к тому, что тот раскол в обществе, который присутствовал, начиная с выборов 2004-2005 годов, идет к преодолению. Очень важно, что Александр Анкваб вернулся в политическое пространство, очень важно, что намечаются определенные диалоговые модели между различными сторонами, то есть властными структурами и оппозицией. И это самое главное, потому что только все вместе мы сможем что-то реальное построить и добиться какого-то реального результата", — отметил Трапш. 





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