Трапш о 2017 годе: началось преодоление раскола в абхазском обществе

"По моему мнению 2017 год в Абхазии, конечно, был неспокойным. Спокойных лет, по-моему, у нас с начала 90-х и не было, то есть всегда были какие-то проблемы, и, действительно, сохраняется общественная напряженность, происходят события, которые однозначно можно оценить со знаком минус. Очень важным плюсом является, по-моему, то, что все-таки наметилась тенденция к тому, что тот раскол в обществе, который присутствовал, начиная с выборов 2004-2005 годов, идет к преодолению. Очень важно, что Александр Анкваб вернулся в политическое пространство, очень важно, что намечаются определенные диалоговые модели между различными сторонами, то есть властными структурами и оппозицией. И это самое главное, потому что только все вместе мы сможем что-то реальное построить и добиться какого-то реального результата", — отметил Трапш.



