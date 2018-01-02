Дементьева: неудобная обувь и лишний вес приводят к плоскостопию

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Кандидат медицинских наук Татьяна Дементьева сообщила, что данное заболевание очень распространено.

"Получить деформацию стопы рискуют многие — продавцы, парикмахеры и те, кто работает у станка. Одна из основных причин — долгое пребывание человека в вертикальном положении", — сказала Дементьева.

Она отметила, что неправильно подобранная обувь и лишний вес также могут привести к развитию плоскостопия, причем "заработать" его можно в любом возрасте. Медик посоветовала критически относиться к выбору обуви, следить за положением тела и стараться не набирать лишний вес. А тем, кто уже страдает от недуга, рекомендовала обращаться к врачу.



