Зенцова о новогодних застольях: переждать и не опохмеляться

Пить или не пить? Сколько и каких именно напитков? Что ни в коем случае не смешивать? Можно ли опохмеляться или это противопоказано? Как формула счастья, выведенная психологами, связана с количеством выпитого?

На эти вопросы в интервью Sputnik ответила доктор психологических наук, эксперт по реабилитации наркозависимых Наталья Зенцова.

"Нужно помнить, что не бывает безопасного алкоголя, но если выбирать, то некрепкие напитки без искусственных добавок. Не смешивайте алкоголь с сильногазированными напитками. Уйдите от чрезмерного употребления, чем меньше вы выпили, тем проще будет. Есть убеждение, что если перебрать с алкоголем, на следующий день нужно встать и еще выпить, опохмелиться.

Специалисты советуют ни в коем случае этого не делать, как бы душа не требовала продолжения банкета, нужно переждать эти неудобные моменты. Лучший способ выйти – клюквенный морс с лимонным соком либо настоящий бульон.

Лекарства, препараты не рекомендуются, это все ухудшает. Нужно задумываться над приоритетом, вывести главное. Психологи выявили формулу счастья: имею поделить на хочу. Самые важные сферы для человека – здоровье, личная жизнь, семья, хобби, работа, финансовый успех, образование, личностный рост, духовность. Задумайтесь над этим и автоматически определите, как хотите проснуться в постновогоднее утро. Можно найти времяпрепровождение с друзьями без алкоголя" – сказала радио Sputnik Зенцова.