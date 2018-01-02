Радэлис: шопоголики — люди, которых в детстве не ценили

Наступил новый год, а вместе с ним и сезон распродаж, которого так ждут современные жители городов, особенно те, кого называют шопоголиками.

В чем причины болезненной страсти к покупкам? На этот вопрос отвечает радио Sputnik стилист, имиджмейкер Евгений Радэлис.

"Обычные покупки, — говорит стилист, — в порядке вещей. Но когда покупки делаются ради покупок, или когда вещей становится слишком много для их обычного повседневного использования, то тогда можно говорить о психическом отклонении, патологии, называемой оэроманией", — сказал Радэлис.

Таким образом, имеющуюся и проходящую через всю жизнь пустоту такие люди пытаются компенсировать интенсивным процессом покупок. Сам процесс создает для этих людей определенный момент переживаний и остроты ощущений.