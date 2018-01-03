15:14 03 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Врач Алана Алборова
© Sputnik

Алборова: парацетамол хорош, но не всесилен

Радио
Получить короткую ссылку
1 0 0

Врач-терапевт, клинический фармаколог Алана Алборова о новых препаратах на радио Sputnik Южная Осетия.

В зимнее время увеличивается количество людей, заразившихся респираторными заболеваниями. Начиная "грипповать", мы скупаем в аптеках множество жаропонижающих и иммуноповышающих препаратов.
Об эффективности дорогостоящих современных лекарственных препаратов, а также о действии парацетамола рассказала Sputnik врач Алана Алборова. Алана Валерьевна отметила, что современные лекарства, содержащие парацетамол, обладают не только жаропонижающим свойством, но и другими полезными качествами.
Все подробности слушайте в аудиоматериале.

По теме

Хаджимба: цены на лекарства для инвалидов должны быть ниже
Путин: стараюсь не пить лекарства, а заниматься спортом
Аргун: 40 % онкобольных в Абхазии не получают бесплатные лекарства вовремя



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман
Звездные разводы 2017 года
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Настоящий абхазский календарь
Настоящий абхазский: как "звучит" календарь

Соцсети

Sputnikabkhazia