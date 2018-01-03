Алборова: парацетамол хорош, но не всесилен

В зимнее время увеличивается количество людей, заразившихся респираторными заболеваниями. Начиная "грипповать", мы скупаем в аптеках множество жаропонижающих и иммуноповышающих препаратов.

Об эффективности дорогостоящих современных лекарственных препаратов, а также о действии парацетамола рассказала Sputnik врач Алана Алборова. Алана Валерьевна отметила, что современные лекарства, содержащие парацетамол, обладают не только жаропонижающим свойством, но и другими полезными качествами.

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