Чамагуа об итогах работы "Азхара" за год: у нас двойное превышение

О результатах работы за год негосударственного благотворительного демографического фонда "Азхара" на радио Sputnik Абхазия рассказал один из учредителей фонда, депутат Народного Собрания Абхазии Леонид Чамагуа.

"За год к нам обратилось более четырехсот семей. Это очень большая цифра в сравнении с тем, что мы имели предварительно вначале работы фонда. Мы собирали информацию в Министрестве соцобеспечения, согласно которой в среднем за год около 200-230 абхазских семей обращались за выплатой пособий по рождению третьего и больше ребенка. То есть фактически у нас двойное превышение", — отметил Леонид Чамагуа в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Белле Кварчия.

С января 2017 года в Абхазии работает новый проект благотворительного демографического фонда "Азхара". За рождение третьего и каждого последующего ребенка семьям абхазов внебюджетный фонд выплачивает по 100 тысяч рублей.