14:28 05 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Дауров
© Sputnik

Дауров о внутреннем спросе на абхазский чай: нужно менять качество

Радио
Получить короткую ссылку
1310

Почему на российском рынке абхазский чай пользуется спросом, а на внутреннем нет, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров.

Основным рынком сбыта для Абхазии является российский, отметил Владимир Дауров в интервью с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу. По его словам, все абхазские субтропические культуры востребованы на российском рынке. 

"Это фейхоа, цитрусовые, чай. Чай мы сейчас поставляем не в таких больших объемах, как раньше, но он тоже востребован на российском рынке, потому что эта культура там не произрастает. Интерес покупателя также обусловлен тем, что абхазская продукция экологически чистая. Чтобы наш чай пользовался спросом в Абхазии, необходимо менять его качество. Чайная отрасль нуждается в больших капиталовливаниях", — сказал Дауров.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фото года - 2017 от Reuters: красота, боль, сила
Самые лучшие фото 2017 года от Reuters
Успеть за один час: фигурки из мастики Саиды Квициния
Успеть за один час: фигурки из мастики Саиды Квициния
Монеты
Коллекция монет Абхазии: вниманию нумизмата

Соцсети

Sputnikabkhazia