Дауров о внутреннем спросе на абхазский чай: нужно менять качество

Почему на российском рынке абхазский чай пользуется спросом, а на внутреннем нет, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров.

Основным рынком сбыта для Абхазии является российский, отметил Владимир Дауров в интервью с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу. По его словам, все абхазские субтропические культуры востребованы на российском рынке.

"Это фейхоа, цитрусовые, чай. Чай мы сейчас поставляем не в таких больших объемах, как раньше, но он тоже востребован на российском рынке, потому что эта культура там не произрастает. Интерес покупателя также обусловлен тем, что абхазская продукция экологически чистая. Чтобы наш чай пользовался спросом в Абхазии, необходимо менять его качество. Чайная отрасль нуждается в больших капиталовливаниях", — сказал Дауров.