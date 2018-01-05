Юрист Заур Барциц о порядке помилования осужденных в Абхазии

"В законе, который дает президенту Абхазии право на помилование осужденных, а это статья 53 Конституции и 79 статья Уголовного кодекса, не расписано о создании комиссии по помилованию. В законе сказано, что президент имеет право помиловать, ни о какой комиссии там не говорится. Но практика идет по пути, когда при президенте создается комиссия. К примеру, в России такие комиссии созданы во всех регионах, там все просьбы о помиловании исходят от губернаторов к президенту. У нас существует комиссия по помилованию при президенте, которую возглавляет вице-президент. Но комиссия эта носит консультативный и рекомендательных характер. Всю ответственность берет на себя президент", — рассказал юрист в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.