Жемчугов: светодиод опаснее, чем думают

Ученые выяснили, что светодиодные лампы, все больше и чаще внедряемые в квартирах и домах людей, приводят к усилению светового загрязнения. А это влечет за собой ряд необратимых последствий. Например, световой смог изменяет биологические ритмы людей.

Анализ спутниковых снимков за 2012 – 2016 года показал, что освещаемость территорий с каждым годом увеличивается почти на 2,5% в год. По прогнозам, к 2020 году светодиоды смогут занять 61% рынка ламп.

Как сообщил радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач иммунолог Владислав Жемчугов, к сожалению, люди мало осведомлены о негативной стороне широко разрекламированной новинки — светодиодной лампы.

Он указал на то, что первым признаком негативного воздействия таких ламп на организм человека можно считать отсутствие сна у тех, кто захочет заснуть под таким светом. Этот свет вводит в заблуждение организм, так как по сути даже в темное время суток светит как дневной, хотя все живые существа в мире понимают, что есть день, а есть ночь, и соответственно на такой режим реагируют в течение последних миллионов лет.