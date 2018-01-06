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Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов
© Фото: youtube.com/ Ksu Sutkina

Жемчугов: светодиод опаснее, чем думают

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Наличие дома функционирующих светодиодных ламп может привести к сбою в биоритмах человека, предупреждает эксперт Владислав Жемчугов.

Ученые выяснили, что светодиодные лампы, все больше и чаще внедряемые в квартирах и домах людей, приводят к усилению светового загрязнения. А это влечет за собой ряд необратимых последствий. Например, световой смог изменяет биологические ритмы людей.
Анализ спутниковых снимков за 2012 – 2016 года показал, что освещаемость территорий с каждым годом увеличивается почти на 2,5% в год. По прогнозам, к 2020 году светодиоды смогут занять 61% рынка ламп.
Как сообщил радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач иммунолог Владислав Жемчугов, к сожалению, люди мало осведомлены о негативной стороне широко разрекламированной новинки — светодиодной лампы.
Он указал на то, что первым признаком негативного воздействия таких ламп на организм человека можно считать отсутствие сна у тех, кто захочет заснуть под таким светом. Этот свет вводит в заблуждение организм, так как по сути даже в темное время суток светит как дневной, хотя все живые существа в мире понимают, что есть день, а есть ночь, и соответственно на такой режим реагируют в течение последних миллионов лет.




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