Психолог Зенцова: составьте карту желаний в Новом году

"Есть хорошая психологическая традиция в Новый год или в канун Рождества делать так называемую карту желаний на будущий год. Что нужно сделать? Можно вечером собраться веселой компанией, купить разные журналы, ножницы, цветную фольгу, цветную бумагу. Каждому раздать ватман, карандаши и фломастеры и максимально помечать о том, что бы хотелось в Новом году. Можно даже оторваться от реальности и позволить себе масштаб и большой разбег. Открыть журналы, выбрать картинки, которые больше всего нравятся, оставив в центре ватмана место под фотографию. Брать нужно все, что понравится, все, что ассоциируется с мечтами. Вырезайте картинки и клейте на ватман, подписывайте их вдохновляющими фразами. Ватман этот нужно повесить на самое видное место, мимо которого каждый день будете проходить. Карта желаний классно работает, вы увидите, как события, которые вы загадали и про которые забыли, каким-то образом начинают происходить в нашей жизни", — рассказала в интервью Sputnik Наталья Зенцова.



