Сарсенова: год собаки можно посвятить помощи приютам

Руководитель общественного объединения по защите животных "Инукобо" Лилия Сарсенова отмечает, что зоозащитникам часто приходится забирать в приют животных, бездумно подаренных на праздники и ставших ненужными.

"По восточному календарю 2018-й — год собаки, но живые собаки — это не игрушки", — подчеркивает эксперт в эфире радио Sputnik.

Сарсенова советует посвятить наступивший год его символу и помочь приютам: привезти корм для животных или погулять с собакой, у которой нет хозяина.