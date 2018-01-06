Сарсенова: год собаки можно посвятить помощи приютам

Руководитель общественного объединения по защите животных "Инукобо" Лилия Сарсенова отмечает, что зоозащитникам часто приходится забирать в приют животных, бездумно подаренных на праздники и ставших ненужными.
Сарсенова: не дарите собак на Новый год - это не игрушки
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"По восточному календарю 2018-й — год собаки, но живые собаки — это не игрушки", — подчеркивает эксперт в эфире радио Sputnik. Сарсенова советует посвятить наступивший год его символу и помочь приютам: привезти корм для животных или погулять с собакой, у которой нет хозяина.
Президент Рауль Хаджимба не принял рекомендацию по временному отстранению руководителя Администрации президента от занимаемой должности до рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности Указа главы государства по помилованию Георгия Лукава.