Отец Виссарион о Рождестве: жизнь начинается через покаяние и любовь

"Бог Отец нам дал сына своего для того, чтобы мы научились жить благочестиво, выполняя все законы, предписанные Богом, чтобы жить как угодно Богу, а не как угодно нам или кому-то. Христос предлагает нам всем участвовать в жизни вечной, жизнь не заканчивается смертью. Нужно, чтобы наш народ научился жить честно, если даже есть какие-то нарушения, не означает, что на этом заканчивается жизнь. Жизнь начинается через покаяние, через любовь, через взаимопонимание. То, что сейчас в стране происходит не угодно Богу — это угодно только дьяволу. Надо научиться через смирение, через человеколюбие слушать друг друга", — сказал иерей Виссарион (Аплиа).