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Отец Виссарион
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Отец Виссарион о Рождестве: жизнь начинается через покаяние и любовь

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О том, как жить благочестиво, выполняя все законы, предписанные Богом, в интервью Sputnik Абхазия рассказал глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиа).

"Бог Отец нам дал сына своего для того, чтобы мы научились жить благочестиво, выполняя все законы, предписанные Богом, чтобы жить как угодно Богу, а не как угодно нам или кому-то. Христос предлагает нам всем участвовать в жизни вечной, жизнь не заканчивается смертью. Нужно, чтобы наш народ научился жить честно, если даже есть какие-то нарушения, не означает, что на этом заканчивается жизнь. Жизнь начинается через покаяние, через любовь, через взаимопонимание. То, что сейчас в стране происходит не угодно Богу — это угодно только дьяволу. Надо научиться через смирение, через человеколюбие слушать друг друга", — сказал иерей Виссарион (Аплиа).

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